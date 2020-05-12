«Непрофессиональный хайп»: Онищенко высказался о статье FT про погибших от COVID-19 россиян

Газета Financial Times заявила о высоком проценте смертности от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге в апреле. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал подобные выпады мотивированным злорадством.

Депутат Госдумы заметил, что подсчитать точное число погибших от COVID-19 можно только после окончания пандемии. Его мнение привело РИА «Новости».

«Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», — охарактеризовал Онищенко статью издания.

В Financial Times заверили, что в Москве и Санкт-Петербурге за указанный период скончались на 72% больше людей, чем за последние пять лет в среднем. В материале говорилось о 2073 умерших от COVID-19 пациентах. По официальным данным, их 629.

Данные по смертности, по словам Онищенко, еще будут меняться. Он также обратил внимание на известный факт: в больших городах, в том числе в Москве, средняя продолжительность жизни превышает показатели по регионам. Кроме того, у американцев свой подход к подсчету статистики.

«Я бы сейчас попросил <…> не считать по количеству проведенных тестов, а по количеству обследованных людей», — сказал парламентарий.

Он заметил, что во время болезни одного и того же больного до выписки тестируют минимум дважды и результат на коронавирус должен быть отрицательным. Если все такие исследования «идут в общую кучу», то это некорректно.

«Это бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический», — подчеркнул Онищенко.

По мнению депутата Госдумы, эффективность тестирования на COVID-19 и число выявленных на ранней стадии положительных пациентов можно было бы увеличить. Для этого стоит проводить исследования в группах риска по социальным признакам. Например, брать анализы у работников сферы торговли или сотрудников городского транспорта. Они постоянно находятся в контакте с другими людьми.

«Вот эту дифференциацию групп риска, кого мы обследуем, надо выдавать. <…> Тем самым это тоже в том числе снижает показатель, о котором так недоброжелательно печется эта газетенка», — заключил Онищенко.

В России сейчас 232 243 пациента с подтвержденным COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 43 512 человек, 2116 скончались. По выявленным случаям коронавируса нашу страну поставили на второе место в мире.