Непривитых людей старше 60 лет отправят на удаленку в Сочи

Непривитые от ковида жители Сочи старше 60 лет отправятся на удаленку. Работать из дома они будут начиная с 1 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

Постановление о переводе сотрудников на дистанционный режим работы подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 1 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет», — заявили в пресс-службе.

Ограничения коснутся и тех, кто страдает диабетом, болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями. Работодателям рекомендовали предоставлять своим сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации. Причем работнику необходимо сохранить зарплату. Альтернативой могут стать два дня, добавленные к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее губернатор региона сообщил об ужесточении режима повышенной готовности в Краснодарском крае. С 1 ноября в регионе по ночам не будут работать предприятия общественного питания. Запрет будет действовать с 23:00 до 06:00.