Неприятные черты характера назвали способом защититься от болезни Альцгеймера

Ученые на протяжении пяти лет следили за здоровьем и состоянием мозга 65 пожилых людей. Им удалось подробно изучить характер пациентов и определить влияние некоторых черт на изменения в мозге.

Исследователи посчитали спасительными чертами нонконформизм и естественное любопытство. По их мнению, вероятность заболевания Альцгеймером ниже у тех, кто менее приятен в общении, не любит подстраиваться под большинство и изучает окружающий мир.

«Вы можете быть выраженным экстравертом и одновременно не очень приятным человеком, как, например, нарциссические личности. Ключевой фактор здесь в другом: адаптируетесь ли вы к другим за свой счет?» — уточнил профессор психиатрии медицинского факультета Женевского университета Пантелеймон Джаннакопулос.

Специалисты еще не выяснили, как детали характера уменьшают риск дегенерации нейронов. Тем не менее, планируют использовать результаты исследования, чтобы проанализировать вероятность болезни Альцгеймера у разных типов личности.