Ученые выяснили причину непреодолимой тяги к алкоголю

Большинство людей могут легко воздержаться от употребления спиртного, но некоторые не могут остановиться. Шведские биологи выяснили, что за непреодолимое желание выпить отвечает группа нервных клеток, расположенная в мозге.

Результаты исследования ученых появились в журнале Science Advances. Они провели нейробиологические исследования на крысах. Биологи выявили среди грызунов, имеющих склонность к импульсивному потреблению спиртного. Затем они изучили особенности нейронных сигналов этих крыс.

Во время эксперимента животных показали рычаг, нажав на который можно было получить дозу алкоголя. Потом к нажатию добавили удар током. Большинство грызунов перестали трогать рычаг, но примерно треть крыс продолжили нажимать, несмотря на ток.

«Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — рассказал профессор Маркус Хайлиг.

Эту группу клеток ученые нашли в миндалевидном теле мозга. Речь идет о центре мозга, контролирующем страх и участвующем в механизмах обучения, связанных со страхом наказания.