Неожиданную пользу кофе для печени доказали ученые

Британские медики провели исследование и пришли к выводу, что употребление трех-четырех чашек кофе в день уменьшает вероятность развития хронических болезней печени на 20%. Риск смерти снижается на 49%. Результаты опубликованы в журнале BMC Public Health.

Исследование проводили в рамках проекта UK Biobank, который направлен на определение поведенческих и генетических детерминант в отношении здоровья.

С 2006 по 2010 год специалисты отправляли порядка пяти миллионов приглашений для участия в проекте. В итоге на эксперимент согласились 500 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. Они наблюдали за своими вкусовыми привычками 7-10 лет.

Результаты показали, что чем больше человек употреблял кофе, тем меньше страдал от хронических болезней печени. Любители кофе в среднем на 20% реже страдали от алкогольного и неалкогольного цирроза, стеатоза — накопления жира в клетках печени и других хронических заболеваний печени. Также участники исследования умирали от них на 49% реже, чем те британцы, которые не употребляли кофе.