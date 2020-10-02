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    02 октября 2020, 17:35

    Неотложная помощь поликлиник заработает круглосуточно в Тюмени

    Полина Петрова

    Неотложная помощь поликлиник Тюмени и Тюменской области начнет работать круглосуточно, сообщили в региональном оперштабе по профилактике острой коронавирусной инфекции.
    Неотложная помощь поликлиник заработает круглосуточно в Тюмени

    Такая мера вступит в силу со 2 октября. Причиной этого является то, что среди местных жителей участились жалобы на симптомы простуды. 1 октября было зарегистрировано 3600 звонков от пациентов. В настоящий момент эпидемиологический порог не превышен, пишет «ФедералПресс».

    «Примерно в этих же цифрах была и заболеваемость в 2019 году», — уточнили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

    Помимо прочего, обстановка продолжает быть напряженной по причине распространения коронавируса.

    Новости SMI.FM