Здоровье 04 апреля 2023, 17:18 Неонатолог Валерий Горев объяснил, в чем польза отсроченного пережатия пуповины

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В современной медицине начали практиковать отсроченное пережатие пуповины, что благотворно влияет на здоровье младенца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Морозовской больницы Валерий Горев.

По его словам, сейчас практикуют такой способ, чтобы помочь новорожденному адаптироваться. Как правило, младенец остается связан с мамой еще от трех до пяти минут до прекращения пульсации.

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«Окситоцин — это не только гормон женщин, он присутствует в целом в организме и обязательно должен с избытком попасть к ребенку. Кроме этого, дополняет объем крови. Сразу после родов ребенок начинает дышать самостоятельно и у него открывается малый круг кровообращения», — сказал Валерий Горев.

Он также добавил, что у малышей, которым не сразу пережали пуповину, потом меньше падает железо. Также они получают больше стволовых клеток.

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