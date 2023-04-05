Здоровье 05 апреля 2023, 19:09 Неонатолог Шеварева рассказала, как в Петербурге выхаживают недоношенных детей

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На счету Городского перинатального центра № 1 в Петербурге сотни спасенных малышей, неонатологи справляются даже с самыми сложными случаями. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Городского перинатального центра № 1 Екатерина Шеварева.

Врач рассказала, что в ее практике была тройня, которая родилась на два месяца раньше срока. Малышей пришлось выхаживать и помогать им дышать при помощи аппаратов. А также благодаря препаратам обеспечивать им нормальную сердечную деятельность. Еще один важный момент — возможность совместного пребывания мамы и недоношенных малышей. Благодаря укрепляющей связи дети быстрее идут на поправку.

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Екатерина Шеварева отметила, что неонатологи начинают работу с малышами сразу в родильном зале.

«В реанимации проводится постоянный мониторинг витальных функций. На малышах закреплены датчики, показания сердечного ритма, артериального давления, сатурации выводятся на экран. Специальные кювезы контролируют температуру малыша и окружающей среды, и при необходимости система греет или охлаждает температуру до нужных параметров», — объяснила врач.

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