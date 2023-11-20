Здоровье 20 ноября 2023, 11:27 Неонатолог Горев: шансы ребенка на выживание значительно возрастают после 28 недель

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Самой уязвимой и тревожной считается группа детей, рожденных ранее 26 недель. При этом шансы ребенка на выживание существенно возрастают после 28 недель, сообщил неонатолог Валерий Горев в эфире радиостанции«Говорит Москва».

По словам специалиста, добиваться колоссальных и быстрых результатов в выхаживании недоношенных детей позволяет высокий уровень современной медицины. Ребенок, который имеет критерии живорождения, на самом деле может родиться живым на сроке 21 недели.

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Неонатолог отметил, что спасать рано появившихся детей на свет помогает профессиональная готовность врачей.