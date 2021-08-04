Неодобрение «Спутника V» в ЕС объяснили нехваткой данных

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) не хватает данных для одобрения российской вакцины «Спутник V». Заявку Россия подала в начале этого года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия давно подала заявку в EMA, но до сих пор не предоставила достаточно достоверные данные для доказательства безопасности препарата. Об этом сообщила она в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Вокруг „Спутника V“ стало очень тихо. Заявка на EMA существует уже давно. Но пока производитель не смог предоставить достаточно достоверных данных, чтобы доказать безопасность. Это вызывает вопросы», — сообщила глава Еврокомиссии.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — 11 августа 2020 года. Регулятор ЕС 4 марта сообщил, что приступил к последовательной экспертизе российского препарата. Предполагалось, что EMA завершит обзор российской вакцины и вынесет решение по поводу ее применения в мае или июне.

Ранее Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где с февраля используется российский препарат «Спутник V».