Назван неочевидный способ распространения COVID-19

Врачи предупреждают, маска в магазинах и транспорте — это хорошо, но она не всегда может спасти. Есть неочевидный способ проникновения коронавируса в дом — через вентиляционную шахту в многоквартирном доме.

Российский врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», что вирус может попасть в вентиляцию от зараженных соседей. И чтобы избежать его проникновения в квартиру, нужно чаще менять фильтры вытяжки.

«Здесь нужно почаще менять фильтры. Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще», — рассказал эксперт.

Она также напомнила, что есть вероятность принести вирус в дом на обуви или одежде, если, например, кто-то покашляет на них в магазине. Для исключения такого сценария можно приобрести антисептик в формате аэрозоля, использование которых утверждено Роспотребнадзором.

Врач советует мыть обувь в мыльной воде, поскольку мыло также является хорошим антисептическим средством. Также стоит обрабатывать продукты, например, « теплой воде каждую упаковку, даже условно печенье».