    02 апреля 2020, 16:29

    Необычным случаям смерти от коронавируса нашли объяснение в России

    Ольга Ситникова

    Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, член президиума РАЕН Виктор Зуев отметил, что коронавирусная инфекция вызывает разную реакцию у людей. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    «Наиболее частая форма болезни — скрытая латентная инфекция. Она выгодна вирусу и человеку. Мы благодаря такой инфекции получаем иммунитет, а вирус сохраняется как вид. Французы называют это правило „джентльменским соглашением“. Болезнь является исключением. Слово „вирус“ в переводе с латыни означает „яд“. Но вирусы постоянно живут в нашем организме. Во времена СССР всех детей вакцинировали против кори. Прививка давала пожизненный иммунитет. Вирус остался в организме здоровых людей в лимфатических узлах», — пояснил Зуев.

    Эксперт привел в пример вирус герпеса, который находится в тканях мозга и активизируется при простуде. Он заметил, что коронавирус мог разбудить другие болезни в организме человека, которые привели к летальному исходу.

    Зуев усомнился в том, что от коронавируса можно умереть во сне.

    «К „жертвам вируса“ причисляют умерших от инсульта, инфаркта и прочих осложнений, даже если они просто находились на карантине! Не стоит верить всему, что пишут», — заключил профессор.