Необычным случаям смерти от коронавируса нашли объяснение в России

«Наиболее частая форма болезни — скрытая латентная инфекция. Она выгодна вирусу и человеку. Мы благодаря такой инфекции получаем иммунитет, а вирус сохраняется как вид. Французы называют это правило „джентльменским соглашением“. Болезнь является исключением. Слово „вирус“ в переводе с латыни означает „яд“. Но вирусы постоянно живут в нашем организме. Во времена СССР всех детей вакцинировали против кори. Прививка давала пожизненный иммунитет. Вирус остался в организме здоровых людей в лимфатических узлах», — пояснил Зуев.

Эксперт привел в пример вирус герпеса, который находится в тканях мозга и активизируется при простуде. Он заметил, что коронавирус мог разбудить другие болезни в организме человека, которые привели к летальному исходу.

Зуев усомнился в том, что от коронавируса можно умереть во сне.

«К „жертвам вируса“ причисляют умерших от инсульта, инфаркта и прочих осложнений, даже если они просто находились на карантине! Не стоит верить всему, что пишут», — заключил профессор.