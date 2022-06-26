Швецию охватила эпидемия необычного кашля

Жители Швеции массово жалуются на симптомы необычного непрекращающегося кашля. Об этом написали авторы издания Kronen Zeitung.

«Почему в Швеции все болеют и у них сильнейший кашель? Неприятно», — задался вопросом один из шведов в соцсети.

Он описал недуг как очень болезненный кашель, который не прекращается. Шведская горячая линия здравоохранения 1177 также сообщает о многочисленных вопросах о таких симптомах.

Известный шведский медик, исследователь вакцин Матти Салберг затруднился объяснить, с чем связано заболевание.

«Есть много вирусов и даже бактерий, которые могут вызывать кашель. Швеция только вышла из двухлетней пандемии, однако способ распространения вирусов мало изменился», — сказал медик.

Салберг предположил, что за текущей волной заражения стоит то, что люди изменили свое поведение в обществе и облегчили распространение вируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время человечество накроет еще одна пандемия.