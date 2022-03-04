Госдума одобрила упрощенную процедуру закупки жизненно необходимых лекарств
Госдума одобрила упрощение процедуры закупки лекарств, расширение списка лекарств для закупок по упрощенной системе, введение ограничений на вывоз некоторых лекарств из России.
Законопроект внесло правительство России в начале марта. Документ разрешает медицинским организациям закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия по упрощенной процедуре, а Фонду социального страхования — покупать средства реабилитации и услуги у единого поставщика.
У единственного поставщика можно будет закупать лекарства и медицинские изделия, не имеющие российского аналога, если производитель не представляет страну, которая ввела санкции против России.
Максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается в полтора раза — с 1 до 1,5 миллиона рублей.
Также в законопроекте прописываются послабления в случае введения санкций и последующего дефицита препаратов (или риска возникновения дефицита). В этих условиях допускается регистрация препаратов по ускоренной процедуре.