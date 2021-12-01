Необходимость в дополнительной вакцинации для людей с низким иммунитетом увидели в Центре имени Гамалеи

Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья доза вакцины против коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимира Гущина.

По его словам, вполне возможно, что такими нуждающимися станут ВИЧ-инфицированные граждане, и необходимо минимизировать вероятность, что именно они окажутся резервуаром для дальнейшей эволюции вируса. При этом Гущин заметил, что российская вакцина «Спутник V» в данном случае работает идеально.

«Мы понимаем, что мы имеем в популяции ВИЧ-инфицированных разные группы людей, с разной степенью сохранности иммунной системы, иммунного ответа, и в этой связи сейчас мы уже понимаем, какой группе пациентов какой режим [вакцинации] может быть рекомендован», — сказал Гущин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность введения в стране штрафов за отказ от вакцинации.