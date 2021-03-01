Ученые подтвердили необходимость прививки после COVID-19

Прививку от коронавируса лучше делать даже тем, кто уже переболел COVID-19. В сыворотке из крови привитых людей вирус нейтрализуется в тысячу раз быстрее, чем у тех, кто перенес заболевание. Испытывались исходный уханьский штамм Wuhan-Hu-1 и его мутация B.1.351 из Южной Африки, которая сейчас считается наиболее опасной.

О результатах своего исследования сообщили американские ученые из отдела вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона. С их выводами согласны российские эксперты.

Об этом газете «Известия» сообщил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

«Предвакцинальные сыворотки, полученные от переболевших до их последующей вакцинации, слабо нейтрализовали Wuhan-Hu-1 и почти не нейтрализовали B.1.351. Иммунизация любой из вакцин вызвала образование иммунных B и CD4+ T-клеток и тысячекратное увеличение титров нейтрализующих антител против обоих штаммов, а также SARS-CoV-1 — близкого вида коронавируса, вызвавшего вспышку тяжелых ОРЗ в Азии в 2003 году», — разъяснил профессор.

Иными словами, антитела, возникшие после инфицирования ранним штаммом, почти не работают с мутантным штаммами, отличающимися инфекционностью и патогенностью. Защиту дают только вакцины.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико сообщил, что вакцину от коронавируса получили уже четыре миллиона россиян.