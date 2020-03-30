Александр Чепурнов назвал московские меры против распространения коронавируса адекватными ситуации. По его словам, например, в Новосибирске, где эксперт РАН сейчас проживает, люди еще не до конца поняли, насколько серьезна ситуация.

На вопрос о том, нужно ли запрещать выходить на улицу без надобности абсолютно все гражданам, Чепурнов ответил, что полный карантин более действенен.

«Необходимо, чтобы 75% населения было изолировано. Желательно — 88%. Это приводит к тому, что больной заразит меньше, чем одного человека», — пояснил эксперт.

Александр Чепурнов напомнил, что соблюдать гигиену рабочего места, если вам приходится ходить на работу, так же важно, как мыть руки. И следует помнить про дистанцию в два метра между людьми.