Немецкий врач рассказал, что именно разрушает сосуды

На состояние сосудов плохо влияют курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и гипертоническая болезнь. Об этом рассказал медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

Курение врач поставил на первое место. Никотин сужает сосуды, из-за чего в некоторые участки организма плохо поступает кровь. Разово по времени это происходит недолго, но в перспективе ущерб, оказываемый телу, становится серьезным.

«Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы», — описал врач воздействие курения для издания Focus.

Повышенный уровень сахара влияет на сосуды изнутри — у них разрушаются внутренние стенки. Потреблять умеренное количество сахара — это нормально, но избыток вреден.

Также на кровеносную систему оказывает влияние холестерин и гипертоническая болезнь. Первый откладывается под клетками сосудов и затвердевает в артериях, а из-за повышенного давления сосуды могут лопнуть.

Халле заключил, что хуже всего на сосуды влияет сочетание каких-либо из вышеперечисленных факторов. Для поддержания здоровья он посоветовал больше заниматься спортом, поддерживать нормальный вес и правильно питаться.