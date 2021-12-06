Немецкий врач предупредил об опасности пониженного давления

Немецкий врач Роберт Швингер рассказал, что к сердечному приступу может привести пониженное давление. Специалиста процитировали «Известия».

«Гипотензия может быть самостоятельным заболеванием, особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом», — обратил внимание специалист.

По его словам, ее могут вызвать другие недуги, в частности, нейрогенные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания и дисфункция щитовидки. Он отнес к симптомам пониженного давления аритмию, головные боли, слабость и шум в ушах.