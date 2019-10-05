  • Немецкий врач назвал способы снизить давление без лекарств

    05 октября 2019, 16:39

    Дарья Бунякова

    Многие люди страдают от повышенного кровяного давления и лечатся различными препаратами. Но снизить показатели можно просто пересмотрев свой образ жизни и рацион. Боярышник, свекла и сауна справляются с повышенным давлением ничуть не хуже дорогостоящих лекарств, утверждают врачи.
    Немецкий врач назвал способы снизить давление без лекарств

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    Как пишет портал «Медикфорум» со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, людям с гипертонией не обязательно справлять с недугом только медикаментозными препаратами, стоит обратить внимание на традиционные средства.

    Крамер назвал 10 способов, которые помогут снизить давление. По словам специалиста, их польза и эффективность была научно доказана.

    На первом месте медик выделил потерю веса. Люди с гипертонией часто страдают от лишней массы тела, поэтому похудение на четыре килограмма может позволить сбить давление. Также справиться с высокими показателями поможет отказ от соли, которую можно заменить специями, чтобы еда не казалась пресной.

    Если говорить о конкретных полезных продуктах, то гипертоникам стоит включить в рацион чеснок, свекольный сок и боярышник. Кроме того, расслабить сосуды может магний. Его стоит употреблять ежедневно от 300 до 500 миллиграмм.

    Немаловажными являются и физические упражнения на выносливость. Плавание или езда на велосипеде помогают снизить артериальное давление, если заниматься ими по 2,5 часа в неделю. Если нет серьезных проблем со здоровьем, то расширить сосуды поможет сауна.