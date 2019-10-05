Немецкий врач назвал способы снизить давление без лекарств

Многие люди страдают от повышенного кровяного давления и лечатся различными препаратами. Но снизить показатели можно просто пересмотрев свой образ жизни и рацион. Боярышник, свекла и сауна справляются с повышенным давлением ничуть не хуже дорогостоящих лекарств, утверждают врачи.

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Как пишет портал «Медикфорум» со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма Бернхарда Крамера, людям с гипертонией не обязательно справлять с недугом только медикаментозными препаратами, стоит обратить внимание на традиционные средства.

Крамер назвал 10 способов, которые помогут снизить давление. По словам специалиста, их польза и эффективность была научно доказана.

На первом месте медик выделил потерю веса. Люди с гипертонией часто страдают от лишней массы тела, поэтому похудение на четыре килограмма может позволить сбить давление. Также справиться с высокими показателями поможет отказ от соли, которую можно заменить специями, чтобы еда не казалась пресной.

Если говорить о конкретных полезных продуктах, то гипертоникам стоит включить в рацион чеснок, свекольный сок и боярышник. Кроме того, расслабить сосуды может магний. Его стоит употреблять ежедневно от 300 до 500 миллиграмм.

Немаловажными являются и физические упражнения на выносливость. Плавание или езда на велосипеде помогают снизить артериальное давление, если заниматься ими по 2,5 часа в неделю. Если нет серьезных проблем со здоровьем, то расширить сосуды поможет сауна.