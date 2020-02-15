Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Опасность гипертонии

Кардиолог напомнил, что оптимальным для взрослых людей является артериальное давление 120/80 миллиметров ртутного столба. При повышении верхнего порога на 20 миллиметров пациенту ставится диагноз «артериальная гипертония».

Постоянно повышенное давление изнашивает сосуды головного мозга, сердце и почки. В итоге может произойти инфаркт, инсульт или отказ почек.

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Причины, по которым гипертония поражает все больше и больше людей, очевидны, отметил профессор. Это избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета.

Гипертонию можно не замечать долгое время. У нее нет четких симптомов, однако существуют некоторые косвенные признаки: сонливость днем, постоянная усталость и головные боли. Доктор Халле рекомендует измерять артериальное давление, даже если ничто не беспокоит, хотя бы раз в год.

При диагностированной гипертонии врачи назначают целый ряд препаратов. Однако это не панацея - у половины пациентов терапия не приводит к стабильному снижению давления.

Что советует врач

Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления:

— ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить «верхнее» давление на 5-8 миллиметров ртутного столба. Помимо прогулок можно заниматься спортом, который развивает выносливость. Это езда на велосипеде, пеший туризм, скандинавская ходьба и бег трусцой. Врач советует на подвергать себя лишнему стрессу, не гнаться за рекордами, а просто наслаждаться физическими упражнениями на свежем воздухе;

— каждый сброшенный килограмм снимает нагрузку с сердца и кровеносных сосудов. Минус 10 килограммов помогут снизить «верхнее» давление на 5-10 миллиметров ртутного столба. Строгая диета не нужна, отмечает профессор, однако важно увеличить потребление овощей и разнообразить их, а также снизить количество хлеба, колбасы и сыра в рационе;

— после этого под контролем врача можно постепенно снижать дозы медикаментов от давления.