Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Врач рассказал, что вредность кофе для сердца — скорее, миф, чем реальность. При регулярном употреблении кофе не повышает артериальное давление. При этом кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний. Брюк отметил, что можно выпивать в день до четырех чашек кофе.

В последнее время часто говорилось о пользе красного вина. Однако этот тезис немецкий кардиолог также опроверг. По его словам, даже небольшое количество алкоголя провоцирует сердечные аритмии.

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Брюк отметил, что довольно часто встречает атеросклероз у пациентов моложе 20 лет. Так что миф о том, что атеросклероз бывает только у пожилых людей, также не подтвердился.

Врач развеял и миф о том, что в сосудах может откладываться известь из жесткой воды. Он допустил даже пользу жесткой воды для организма из-за содержания в ней кальция.

Брюк отметил, что силовые тренировки для пациентов с заболеваниями сердца, скорее, полезны, чем вредны. Занятия с тяжестями и весами помогают им укрепить мускулатуру и полезны для сосудов.

По словам врача, сердце действительно может «замереть от испуга». В стрессовой ситуации большой выброс адреналина может вызвать его остановку при определенных болезнях.

Утверждение о большей частоте инфарктов у мужчин кардиолог также подтвердил. Официальные данные немецкой статистики гласят, что на 100 тысяч жителей в Германии приходится 175 женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 360 мужчин.