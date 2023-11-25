Здоровье 25 ноября 2023, 02:24 Немецкие ученые рассказали, чем заменить яйца на завтрак с пользой ЕASD: немецкие ученые нашли полезную альтернативу яйцам на завтрак Unsplash

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Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что орехи снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому являются отличной альтернативой яйцам на завтрак. Об этом сказано в материале, опубликованном в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Ученые провели эксперимент с участием добровольцев. Одной группе заменили яйца на орехи, а мясо на цельнозерновые продукты, второй команде оставили их обычный рацион питания.

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«Отказ от яиц сокращает риск развития болезней сердца, а еще диабета второго типа», — заявили исследователи из ФРГ.

Отказ от сливочного масла и его замена на оливковое тоже пошло на пользу на сердцу, пояснили ученые. При этом они признали, что эксперимент нужно продолжить, чтобы подтвердились уже полученные результаты. В любом случае употребление орехов на завтрак поможет сбалансировать рацион питания.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что апельсиновый сок и жареный бекон на завтрак вредят здоровью. В первом случае из-за избытка сахара, вызывающего чувство голода и приводящего к набору веса.