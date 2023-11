Немецкие ученые рассказали, чем заменить яйца на завтрак с пользой

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что орехи снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому являются отличной альтернативой яйцам на завтрак. Об этом сказано в материале, опубликованном в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).