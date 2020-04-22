    22 апреля 2020, 11:53

    Немецкие ученые: нервные клетки ответственны за ожирение от фаст-фуда

    Артур Блянихов

    Группа нервных клеток в мозге отвечает за любовь к высококалорийной пище, насыщенной жирами. К такому выводу пришли специалисты кельнского Института исследования метаболизма Общества Макса Планка. Об этом сообщила «Русская планета».

    По данным издания, имеются в виду ноцицептивные нейроны в гипоталамусе. Центры репродуктивного поведения и эмоциональных реакций человека располагаются именно там. Активность этих нейронов и повышает аппетит.