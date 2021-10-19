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    19 октября 2021, 02:16

    Врач рассказала, что нельзя есть с утра

    Диетолог Кононенко перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак

    Полина Гребенщикова

    Диетолог Ирина Кононенко для «Пятого канала» рассказала, что врачи не рекомендуют есть на завтрак. В основном это продукты с высоким содержанием сахара.

    Врач рассказала, что нельзя есть с утра

    Быстрорастворимые каши — плохой вариант для завтрака. Они резко повышают уровень сахара в крови, вызывая выброс инсулина, из-за которого вскоре снова захочется есть. Также не стоит завтракать соками и смузи. Любая высокоуглеводная пища плохо подходит для утра — тосты с джемом, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой и другие, написала «Газета.ru».

    «С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», — пояснила Ирина Кононенко.

    На завтрак специалисты рекомендуют употреблять пищу, богатую белками и полезными жирами — она хорошо насыщает и дает заряд энергии надолго, в отличие от углеводных продуктов, которые насыщают лишь на короткое время.