Стоматолог рассказал, как нельзя чистить зубы

Полезную гигиеническую процедуру по чистке зубов нужно проводить далеко не всегда. Например, не нужно этого делать сразу после еды. Для того, чтобы образовалась защитная оболочка эмали нужно время. Без нее зуб можно повредить.

Такой совет дал врач-стоматолог Маркус Фелбер в беседе с журналом Focus. Он также предложил при чистке зубов отказаться от поступательных движений от десен к зубам. Так можно повредить слизистую. Гораздо безопаснее счищать налет двигая щеткой вправо-влево.

Также стоматолог развенчал миф о том, что зубы можно очистить, съев яблоко.

«Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу», — приводит слова врача РИА «Новости».

Он также посоветовал ежедневно пользоваться зубной нитью, и пользоваться содой, отбеливающими средствами и абразивными веществами как можно реже.

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич заявил, что, если как следует почистить зубы вечером, утром процедуру можно пропустить.