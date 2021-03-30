Одной прививки «Спутником V» некоторым людям хватило для формирования иммунитета к коронавирусу. Пожилым лучше вакцинироваться классическим вариантом препарата, а не облегченным.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, как вырабатывается иммунитет после введения прививки.

«Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий», — пояснил он.

Глава Минздрава добавил, что представителям старшего поколения «желательно получить классический вариант», а не «Спутник Лайт». Он напомнил, что люди старше 60 лет легче переносят вакцинацию от коронавируса, чем более молодые пациенты. У них не наблюдают подъема температуры.

В ближайшие несколько месяцев в России стартуют испытания вакцины от SARS-CoV-2 среди детей. Масштабную прививочную кампания во всех регионах РФ запустили в конце 2020 года. Власти рассчитывают, что после вакцинации половины населения сформируется коллективный иммунитет, оставшиеся ограничения в итоге снимут, а люди вернутся к нормальной жизни.