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    30 марта 2021, 20:45

    Некоторым привитым «Спутником V» хватило одной дозы вакцины для иммунитета — Мурашко

    Александра Ломейко

    Одной прививки «Спутником V» некоторым людям хватило для формирования иммунитета к коронавирусу. Пожилым лучше вакцинироваться классическим вариантом препарата, а не облегченным.

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, как вырабатывается иммунитет после введения прививки.

    «Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий», — пояснил он.

    Глава Минздрава добавил, что представителям старшего поколения «желательно получить классический вариант», а не «Спутник Лайт». Он напомнил, что люди старше 60 лет легче переносят вакцинацию от коронавируса, чем более молодые пациенты. У них не наблюдают подъема температуры.

    В ближайшие несколько месяцев в России стартуют испытания вакцины от SARS-CoV-2 среди детей. Масштабную прививочную кампания во всех регионах РФ запустили в конце 2020 года. Власти рассчитывают, что после вакцинации половины населения сформируется коллективный иммунитет, оставшиеся ограничения в итоге снимут, а люди вернутся к нормальной жизни.