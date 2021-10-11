Некоторых работников Приморья обязали вакцинироваться

В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. Документ с таким постановлением опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Сделать прививку теперь будут обязаны работники сферы услуг, образования, ЖКХ, здравоохранения, культуры, сервиса, питания и некоторых других областей, а также государственные служащие.

Новые правила достаточно конкретные: вакцинировать должны будут 80% от общего числа сотрудников организации. Причем первый компонент вакцины нужно будет поставить до 15 ноября этого года, а второй — до 15 декабря.

Граждане, которые откажутся прививаться или по каким-либо другим причинам не смогут получить препарат, будут отстранены от работы — или же обязаны перейти в дистанционный режим. Об этом напомнила Главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская.

Систему обязательной вакцинации от коронавируса постепенно вводят в разных областях страны — только для сотрудников организаций, которые постоянно взаимодействуют с людьми.