Некоторые продукты оказалось опасно мыть

Как выяснили специалисты, например, при мытье мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды разбрызгиваются по кухне. При этом бактерии попадают на чистую посуду или пищу и создают тем самым угрозу здоровью.

Как сказано в опубликованном американским правительством докладе Минсельхоза, среди тех, кто мыл мясо перед готовкой, каждый четвертый подхватил кишечную инфекцию, вызванную сальмонеллой. Как утверждают в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, миллионы жителей страны каждый год страдают из-за связанных с этим болезней. В среднем приблизительно 128 тысяч ежегодно попадают в больницы, при этом до трех тысяч американцев умирают.

Роскачество: сухие завтраки оказались токсичны Подробнее

Не рекомендовано мыть яйца. Их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает продукт от попадания внутрь микробов. Если эту кутикулу смыть, микробы попадут внутрь яйца. По этой же причине, кстати, нельзя покупать яйца с поврежденной скорлупой.

К продуктам, которые не рекомендовано мыть также относятся грибы в упаковке. Их перед упаковкой и так очищают от земли и грязи, а кроме того, из-за воды грибы теряют значительную часть вкуса и аромата.

Назвали эксперты и те продукты, которые очень желательно перед приготовлением мыть. Это рыба, фрукты, овощи. Кроме того, перед готовкой нужно опустить в воду чищеный картофель, чтобы убрать лишний крахмал и сахар, а также рис и бобовые.