Некоторые неонкологические лекарства могут помочь в борьбе с раком

«Русская планета» рассказала, что в ходе эксперимента исследователи протестировали более 4,5 тысячи препаратов, 1448 из которых дали положительный результат.

«Интересно, что большинство активных соединений (774 из 1448, 53%) были первоначально разработаны для неонкологических клинических показаний», — обратили внимание ученые.