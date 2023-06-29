Здоровье 29 июня 2023, 11:11 Нейросети проанализировали более ста тысяч маммограмм в Москве с начала года Заммэра Москвы Ракова: нейросети проанализировали более ста тысяч маммограмм с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала 2023 года врачи-рентгенологи с помощью нейросетей проанализировали более ста тысяч маммограмм у пациентов с полисом ОМС, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала этого года в Москве маммографические исследования пациентов врачи анализируют с помощью искусственного интеллекта в рамках обязательного медицинского страхования. За это время нейросети уже проанализировали более 100 тысяч таких снимков. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз.

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Эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения начали реализовывать четыре года назад на базе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. В рамках этого проекта более 50 алгоритмов уже применяют для анализа и обработки исследований в 21 клиническом направлении.

Цифровизация системы здравоохранения столицы стартовала более 10 лет назад. Благодаря этому удалось ускорить и упростить диагностику и лечение, а также обеспечить высокий уровень медицинской помощи для жителей города.

Ранее в московские больницы успешно внедрили 12 сервисов с технологиями искусственного интеллекта.