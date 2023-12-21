Здоровье 21 декабря 2023, 13:21 Нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ Ракова: ИИ поможет московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве запустили два новых сервиса искусственного интеллекта, облегчающих диагностику геморрагического и ишемического инсульта при помощи анализа компьютерных томографий (КТ) головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране», — отметила она.

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В городе начали работать около 60 сервисов, основанных на искусственном интеллекте, которые анализируют признаки различных заболеваний в рамках 29 клинических направлений.

Московская система здравоохранения внедрила восемь комплексных решений на базе ИИ. Они обработали свыше 150 тысяч КТ-снимков.

Большая часть интегрированных в медицинскую практику систем искусственного интеллекта является продуктом отечественного программирования. Нейросети способны обнаруживать до десяти разных патологических признаков на одном медицинском изображении. Кроме того, они автоматически проводят всевозможные измерения с высокой точностью.

Нейросеть стала оказывать помощь не только в здравоохранении. Искусственный интеллект помог выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году.