21 декабря 2023, 13:21
Нейросети помогут московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ
Ракова: ИИ поможет московским врачам выявить патологии головного мозга на КТ
В Москве запустили два новых сервиса искусственного интеллекта, облегчающих диагностику геморрагического и ишемического инсульта при помощи анализа компьютерных томографий (КТ) головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране», — отметила она.
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В городе начали работать около 60 сервисов, основанных на искусственном интеллекте, которые анализируют признаки различных заболеваний в рамках 29 клинических направлений.
Московская система здравоохранения внедрила восемь комплексных решений на базе ИИ. Они обработали свыше 150 тысяч КТ-снимков.
Большая часть интегрированных в медицинскую практику систем искусственного интеллекта является продуктом отечественного программирования. Нейросети способны обнаруживать до десяти разных патологических признаков на одном медицинском изображении. Кроме того, они автоматически проводят всевозможные измерения с высокой точностью.
Нейросеть стала оказывать помощь не только в здравоохранении. Искусственный интеллект помог выявить почти тысячу неиспользуемых земельных участков Подмосковья в 2023 году.
Здравоохранение
Искусственный интеллект
Москва 2023
Анастасия Ракова
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