Здоровье 28 августа 2023, 16:43 Нейропсихолог Войко рассказала, что нарушения речи у взрослых могут быть вызваны инсультом или опухолью

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Если у взрослого человека наблюдаются нарушения речи, то это может говорить об инсульте или опухоли головного мозга. Об этом изданию «Дни.ру» рассказала нейропсихолог Татьяна Войко.

По ее словам, не стоит игнорировать этот симптом. Он может также свидетельствовать об интоксикации, рассеянном склерозе, миастении, болезни Паркинсона или Альцгеймера. Если у взрослого человека вдруг заметили нарушения речи, то нужно сразу обратиться к врачу.

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