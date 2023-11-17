17 ноября 2023, 13:01
Нейропсихолог Совкова: свежевыжатый сок, в отличие от целого фрукта, содержит мало пищевых волокон и клетчатки
Свежевыжатый сок, в отличие от фруктов, содержит мало пищевых волокон и клетчатки, необходимых для нормального пищеварения. Об этом сайту NewsNN сообщила нейрокинезиолог и нейропсихолог Нара Совкова.
Что касается сока в пакетах, то он значительно вреднее свежевыжатого. Там от фруктов не остается и следа, зато много сахара и консервантов.
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Врач также призвала отказаться от сухих завтраков и злаковых батончиков, в которые добавляют растительные жиры, сахара и усилители вкуса.
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