Здоровье 17 ноября 2023, 13:01 Нейропсихолог Совкова: свежевыжатый сок, в отличие от целого фрукта, содержит мало пищевых волокон и клетчатки

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Свежевыжатый сок, в отличие от фруктов, содержит мало пищевых волокон и клетчатки, необходимых для нормального пищеварения. Об этом сайту NewsNN сообщила нейрокинезиолог и нейропсихолог Нара Совкова.

Что касается сока в пакетах, то он значительно вреднее свежевыжатого. Там от фруктов не остается и следа, зато много сахара и консервантов.

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Врач также призвала отказаться от сухих завтраков и злаковых батончиков, в которые добавляют растительные жиры, сахара и усилители вкуса.