Нейропсихолог описала симптомы гаджет-зависимости

Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия описала симптомы зависимости от гаджетов. Она отметила, что ее можно распознать по поведению человека, сообщило радио Sputnik.

Как она пояснила, на навязчивую потребность в использовании смартфона указывает не только проведенное с ним время, но и решаемые с помощью гаджета задачи.

«Есть если мы готовим важный документ по работе, а в какой-то социальной сети что-то интересное происходит, или в какой-то игре выросла кукуруза, и мы откладываем документ по работе, чтобы сделать что-то в соцсетях или играх, — это уже прямая зависимость», — подчеркнула Хвингия.

Специалист рассказала, что зависимый от телефона человек будет все время держать его при себе и проверять устройство каждую свободную секунду. Тем, кто заметил у себя такие признаки, эксперт посоветовала составить график и четко придерживаться его при пользовании гаджетом.

На важные сообщения можно поставить уведомления, чтобы реагировать вовремя. Во всех остальных случаях следует отключить оповещения и просматривать их только в течение одного часа в конце дня.