Нейропсихолог объяснил опасность переучивания ребенка из левши в правшу

Переучивание левши в правшу может навредить его психике. Об этом нейропсихолог Каролина Суркова рассказала РИА «Новости».

Она отметила, что это бесполезное занятие, так как «нельзя изменить асимметрию мозга». Рука, которая не является ведущей, все равно не сможет таковой стать, пояснила врач. Зато это может навредить психологическому состоянию ребенка.

«Скорее всего, у ребенка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты», — уточнила Суркова.

Такие дети чаще склонны к повышенной тревожности и депрессивным состояниям, добавила она.

Кроме того, нейропсихолог развеяла миф о том, что левши якобы более талантливы, чем правши. Она пояснила, что нет никаких научных данных на тему зависимости этого фактора от ведущей руки.

«Нет никаких данных, подтверждающих, что среди гениальных людей соотношение праворуких и леворуких отличается от основной популяции», — заключила врач.