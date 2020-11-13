Нейропсихолог назвала особенности повышенной температуры при стрессе

По словам специалиста, такие симптомы как кашель, высокое давление, повышенный уровень сахара в крови и жар нередко вызваны негативными эмоциями. Так же организм может отреагировать на смену часовых поясов или любое изменение внешней среды.

«Симптомы стресса могут быть похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется», — пояснила Хвингия.

Она рассказала, что часто хронический стресс проявляется в виде термоневроза. Он характерен повышением температуры. Это симптом не связан с простудой, если не действует жаропонижающее. Сопутствующими симптомами могут стать слабость, быстрая утомляемость и раздражительность.