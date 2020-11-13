Нейропсихолог назвала особенности повышенной температуры при стрессе
Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия рассказала, как понять, что причиной повышенной температуры является стресс, информирует радио Sputnik.
По словам специалиста, такие симптомы как кашель, высокое давление, повышенный уровень сахара в крови и жар нередко вызваны негативными эмоциями. Так же организм может отреагировать на смену часовых поясов или любое изменение внешней среды.
«Симптомы стресса могут быть похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется», — пояснила Хвингия.
Она рассказала, что часто хронический стресс проявляется в виде термоневроза. Он характерен повышением температуры. Это симптом не связан с простудой, если не действует жаропонижающее. Сопутствующими симптомами могут стать слабость, быстрая утомляемость и раздражительность.