Нейропсихолог назвал опасные для здоровья последствия работы онлайн

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала об опасных для здоровья последствиях работы в онлайн-режиме. По ее словам, из-за постоянных видеоконференций могут появляться боли в голове и раздражительность, сообщило радио Sputnik.

«Если мы с вами смотрим видеоконференцию через Zoom или Skype, то идет перегрузка зрительного анализатора с двух сторон. При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устает», — уточнила Хвингия.

Помимо прочего, человек может просыпаться утром уже уставшим. Из-за долгой работы перед компьютером бывают головокружения и идет кровь из носа. Врач посоветовала, ограничивать нагрузку на глаза. Так, в конференциях иногда лучше выключить видео, но оставить звук. Нейропсихолог подчеркнула, что несколько часов подряд смотреть в экран нельзя. Также необходимо свести к минимуму общение в социальных сетях.

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