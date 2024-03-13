Здоровье 13 марта 2024, 16:14 Нейропсихолог Наумова назвала потерю вдохновения одной из стадий игровой зависимости

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Игровая зависимость или, иначе, лудомания имеет несколько стадий. Сначала люди отказываются от каких-либо социальных контактов, полностью впадая в игры, а затем перестают испытывать эмоции к чему-либо. Об этом«Известиям» рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.

Бить тревогу следует тогда, когда, например, школьник отказывается от учебы. Взрослые люди, впадая в игровую зависимость, перестают выполнять свои профессиональные обязанности, теряя вдохновение к чему бы то ни было.

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«Именно из-за того, что мир вокруг становится неинтересным, люди проваливаются в игру и им сложно оттуда выбраться», — добавила Наумова.