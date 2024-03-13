13 марта 2024, 16:14
Нейропсихолог Наумова назвала потерю вдохновения одной из стадий игровой зависимости
Игровая зависимость или, иначе, лудомания имеет несколько стадий. Сначала люди отказываются от каких-либо социальных контактов, полностью впадая в игры, а затем перестают испытывать эмоции к чему-либо. Об этом«Известиям» рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.
Бить тревогу следует тогда, когда, например, школьник отказывается от учебы. Взрослые люди, впадая в игровую зависимость, перестают выполнять свои профессиональные обязанности, теряя вдохновение к чему бы то ни было.
Реклама
«Именно из-за того, что мир вокруг становится неинтересным, люди проваливаются в игру и им сложно оттуда выбраться», — добавила Наумова.
Видеоигры
Врачи
Реклама
Реклама