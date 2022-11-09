Здоровье 09 ноября 2022, 18:18 Нейропсихолог Кутькова рассказала, как разгадывание кроссвордов влияет на мозг Нейропсихолог Кутькова заявила, что разгадывание кроссвордов сохраняет молодость ума Unsplash

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Разгадывание кроссвордов крайне благоприятно сказывается на состоянии мозга. Таким мнением поделилась нейропсихолог отделения реабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Анна Кутькова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что с возрастом мозг человека начинает хуже функционировать. Постепенно снижается способность запоминать события и мыслить, ухудшается речь. Однако существуют методики, помогающие сохранить молодость ума. Среди них — разгадывание кроссвордов.

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По словам специалиста, классические кроссворды способны замедлить ухудшение речи и памяти. Однако для того, чтобы эффект продолжался на протяжении длительного времени, необходимо постоянно повышать сложность головоломки. Во время разгадывания необходимо напрягать мозг. Анна Кутькова посоветовала также периодически изменять тип кроссворда. Таким образом получится задействовать разные участки мозга.

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