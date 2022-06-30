Нейропсихолог Хвингия объяснила, почему человек может плохо усваивать новую информацию

Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что существует множество факторов, из-за которых человек может плохо обучаться и усваивать новую информацию. По ее словам, одним из таковых является стресс. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

«Если человек перестает воспринимать какую-то информацию, то здесь вариантов несколько. Либо эта информация ему в данный момент не нужна, либо это усталость, либо это стрессовый момент, который пошатнул когнитивные функции. Причем стрессом мы называем не только произошедшие неприятности. Стресс — это все, что изменяет функционирование организма», — сказала специалист.

Во время стресса у человека падает концентрация внимания, однако, по словам нейропсихолога, этот процесс является обратимым.

«Если человек всегда был спокоен, но у него в последнее время произошло какое-то неприятное событие, которое сильно пошатнуло психику, то это не значит, что человек всегда таким будет <...>. Когда мы говорим о том, что у нас нарушается восприятие информации из-за стресса, то мы не пытаемся изменить способы восприятия информации. Вместо этого нужно попытаться справиться со стрессом», — резюмировала Хвингия.