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    30 июня 2022, 10:22

    Нейропсихолог Хвингия объяснила, почему человек может плохо усваивать новую информацию

    Оксана Лавнюженко

    Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что существует множество факторов, из-за которых человек может плохо обучаться и усваивать новую информацию. По ее словам, одним из таковых является стресс. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

    Нейропсихолог Хвингия объяснила, почему человек может плохо усваивать новую информацию

    «Если человек перестает воспринимать какую-то информацию, то здесь вариантов несколько. Либо эта информация ему в данный момент не нужна, либо это усталость, либо это стрессовый момент, который пошатнул когнитивные функции. Причем стрессом мы называем не только произошедшие неприятности. Стресс — это все, что изменяет функционирование организма», — сказала специалист.

    Во время стресса у человека падает концентрация внимания, однако, по словам нейропсихолога, этот процесс является обратимым.

    «Если человек всегда был спокоен, но у него в последнее время произошло какое-то неприятное событие, которое сильно пошатнуло психику, то это не значит, что человек всегда таким будет <...>. Когда мы говорим о том, что у нас нарушается восприятие информации из-за стресса, то мы не пытаемся изменить способы восприятия информации. Вместо этого нужно попытаться справиться со стрессом», — резюмировала Хвингия.