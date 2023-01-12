Здоровье 12 января 2023, 13:29 Нейрохирург Станислав Киселев объяснил, когда при межпозвоночной грыже показана операция

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Межпозвоночная грыжа — явление нередкое, но в ряде случаев она требует немедленного оперативного вмешательства. Об этом сайту News.ru рассказал нейрохирург Долгопрудненской ЦГБ Станислав Киселев.

По его словам, операция необходима, если грыжа давит на спинной мозг. В таком случае, если не вмешаться, могут пострадать органы малого таза. Кроме того, следствием бывает недержание или задержка мочи, а также сильные боли.

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«Чаще это шейный или поясничный отделы, в грудном реже и лечится по-другому, если идет недержание или задержка мочеиспускания с болевым синдромом, с прогрессирующей слабостью нижних конечностей. Тут нечего заниматься самолечением», — объяснил Станислав Киселев.

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Еще одно показание к операции — это боли, которые не снимает консервативное лечение. Также грыжа иногда вызывает слабость некоторых групп мышц. В таком случае лучше не терять время, а обратиться к хирургу.