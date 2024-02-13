Здоровье 13 февраля 2024, 13:59 Нейрохирург Шипилин рассказал, что боль в ноге и ее онемение говорят о межпозвоночной грыже

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Далеко не все межпозвоночные грыжи требуют операций, хирурги вмешиваются только тогда, когда появляются тревожные и мешающие нормальной жизни симптомы. Об этом NEWS.ru рассказал нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин.

По его словам, главным признаком межпозвоночной грыжи является даже не дискомфорт в спине, который может говорить и об остеохондрозе, а онемение и боль в ноге. Именно этот симптом обычно появляется, если сдавливается корешок. Когда это происходит, нейрохирург обычно предлагает операцию, в других случаях вмешательство в основном не требуется.

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«Есть грыжи симптомные и бессимптомные. При симптомных принято идти к нейрохирургу, мы их очень часто оперируем.<…> Грыжи у всех есть, но если они не проявляются, их оперировать не надо», — заключил врач.

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