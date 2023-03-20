Здоровье 20 марта 2023, 14:00 Нейрохирург Рещиков рассказал, какие бывают черепно-мозговые травмы

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Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Дмитрий Рещиков во Всемирный день осведомленности о травмах головы рассказал журналистам, какие бывают черепно-мозговые травмы. Об этом написали «Известия».

По словам медика, травмы классифицируются по характеру повреждения. Бывают открытые и закрытые раны головы, непроникающие и проникающие. Чаще всего медики встречаются с сотрясением головного мозга.

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«Череп — замкнутое пространство, а мозг находится не просто внутри него, но еще и в ограниченной водной среде. В момент удара происходит сотрясение и небольшая контузия о стенки черепа изнутри», — объяснил нейрохирург.

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В случае сотрясения головного мозга у человека может быть краткосрочная потеря памяти, головная боль или непродолжительное головокружение. При появлении тяжелых симптомов медики проводят более тщательное наблюдение за пациентом, добавил Рещиков.