Здоровье 30 мая 2023, 16:50 Нейрофизиолог Саркисян рассказал, что всплеск рассеянного склероза среди россиян связан с пандемией коронавируса

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В России за последние два года на 18% увеличилось число пациентов с диагностированным рассеянным склерозом, и это последствия пандемии коронавируса. Об этом «Ридусу» рассказал кандидат медицинских наук нейрофизиолог Ваган Саркисян.

По его словам, такие цифры — это ковидный след. Переболевшие пациенты оказались более подвержены развитию рассеянного склероза. Дело в том, что коронавирус оказывает негативное влияние на нервную систему.

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«Есть данные, что COVID влияет на нервную систему — происходит повреждение нервных клеток, нервных тканей, что впоследствии может приводить к демиелинизации волокон (избирательное повреждение миелиновой оболочки вокруг нервных волокон центральной или периферической нервной системы) и к симптомам рассеянного склероза. Нейроинфекции служат триггером для возникновения этого заболевания», — объяснил Ваган Саркисян.

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