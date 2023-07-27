Здоровье 27 июля 2023, 18:17 Нейрофизиолог Нурисламов рассказал, что загар может спровоцировать дефицит витамина D

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Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов в разговоре с «Общественной Службой Новостей» рассказал, что загар может спровоцировать дефицит витамина D в организме.

Медик объяснил, что загоревшая кожа плохо пропускает ультрафиолет. То есть, перед тем, как идти загорать, необходимо наполнить организм витамином D. Даже находясь под солнцем, человек не будет его получать.

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По словам Нурисламова, витамин D следует принимать вместе с витамином К2. Не обязательно пить БАДы, можно заменить их рыбьим жиром.