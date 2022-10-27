Нейрофизиолог Нурисламов объяснил, как самостоятельно протестировать нервную систему после ковида | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 15:38 Нейрофизиолог Нурисламов объяснил, как самостоятельно протестировать нервную систему после ковида Нейрофизиолог Нурисламов: поза Ромберга помогает протестировать нервную систему Unsplash

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Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов в разговоре с «Общественной службой новостей» напомнил, что коронавирусная инфекция оказывает влияение на нервной систему. Он посоветовал проделать несколько упражнений, которые дают понять, сказалась ли болезнь на ваших нервах.

В первую очередь врач предлагает проделать тест, который используют для определения алкогольного опьянения.

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«Поза Ромберга — когда вы стоите, ноги вместе, закрыв глаза, вытягиваете руки вперед и достаете до носа кончиком пальца. Если вы промахиваетесь, руки дрожат, вас покачивает — это плохой сигнал», — добавил он.

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Также можно провести другой популярный тест. Для этого необходимо встать на одну ногу и закрыть глаза. Чем меньше секунд человек способен устоять, тем выше риск его преждевременной смерти.

Нурисламов отметил, что если имеются какие-то сбои в нервной системе после ковида, то необходимо показаться специалисту. Чем раньше врач начнет работать с вами, тем быстрее вы избавитесь от проблемы.