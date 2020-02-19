Нейробиолог РАН: недосып сокращает жизнь на 10-15 лет

Мало спать и высыпаться дано не каждому. Высвобождать время для работы за счет сна можно, но часто этого делать категорически нельзя. Можно серьезно подорвать здоровье.

«Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет. Это происходит, поскольку в организме накапливаются разные „ошибки“. Сон нужен, чтобы каждую ночь „ремонтировать“ наш организм», — рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Врач добавил, что нормой для сна является восемь часов в сутки. Но есть люди, которым реально требуется меньше времени, чтобы как следует отдохнуть. Среди них есть знаменитые исторические фигуры — Александр Македонский, Наполеон, Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер. Но равняться на них ни в коем случае нельзя. У таких людей есть ген короткого сна, который и позволяет им чувствовать себя отлично после четырех часов в кровати. Без этого гена спать помалу опасно. Среди проблем, которые появляются у тех, кто не высыпается, Дорохов назвал ожирение, диабет и болезни сердца.

Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов предупредил об опасности долгого дневного сна. Днем можно прилечь на час, не больше. Иначе собьется режим, а это вредно.