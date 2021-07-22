Нейробиолог назвал способы отсрочить слабоумие

Физические упражнения, правильное питание и здоровый сон способны оптимизировать работу мозга и отсрочить деменцию на пять-десять лет. Об этом заявил нейробиолог, основатель Центра развития мозга, научный руководитель Музея мозга в Санкт-Петербурге Илья Мартынов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, закачка сложной информации способна перестраивать работу нервных цепочек. Таким образом, мозг запоминает ассоциации, а если не с чем ассоциировать, то и запоминать будет сложнее.

«Если с утра появились головокружения, усталость, шаткая походка, если человек забывает имена близких людей, и ухудшается краткосрочная память, нужно не оттягивать и сразу обратиться к врачу. Сейчас современная диагностика может предугадать у вас возможность болезни Альцгеймера за 15 лет до ее наступления», — ответил нейробиолог на вопрос о том, когда следует обращаться за помощью.

Генетический скрининг поможет выявить предрасположенность к нейродегенеративным заболеваниям.