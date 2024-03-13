Здоровье 13 марта 2024, 16:19 Нейробиолог Ключарев рассказал, что уникальные способности во многом определяются средой

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Основные связи в мозгу человека формируются до двух лет, все остальные, включая и те, что отвечают за развитие уникальных способностей, возникают в процессе жизненного опыта. Об этом «ФедералПресс» рассказал нейробиолог, ведущий исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев.

Он отметил, что многое заложено в человеке генетически. Но если он не попадет в нужную среду, где не будет толчка для их развития, они останутся в зачаточном состоянии. Василий Ключарев привел в пример людей с абсолютным слухом, которые встречаются один на тысячу людей.

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«Мы знаем, что на абсолютный слух влияет и то, учились ли вы музыке, тот язык, на котором вы говорите, культура, в который вы выросли. Это подсказывает нам, что гены, конечно же, не полностью определяют наши способности», — подчеркнул эксперт.

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